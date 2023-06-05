В Екатеринбурге резко похолодает после аномальной жары

Аномальная жара, державшаяся в Екатеринбурге несколько недель, начнет ослабевать. С начала новой недели в регионе начнется устойчивое похолодание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, в понедельник, 5 июня, ожидается плюс 24-26 градусов, во вторник – плюс 23-25. В среду похолодает до 18-20 градусов выше нуля, временами будут идти дожди.

Во второй половине недели, по предварительным прогнозам, похолодание продолжится. К выходным дневные температуры упадут в район 15-градусной отметки.

Как отмечают синоптики, май и начало июня в Екатеринбурге стали одними из самых теплых и, возможно, самыми засушливыми. Температура воздуха в первые дни июня превысила климатическую норму на 10 градусов, а в мае – более чем на 4 градуса. При этом за весь прошедший месяц было зафиксировано только полмиллиметра осадков, все они выпали 1 мая.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области не будут продлевать предупреждение по смогу, которое действовало с середины мая.