Мегионцы в соцсетях пожаловались на запах гари и пепел в воздухе

Жители Мегиона жалуются на гарь и пепел в воздухе, сообщает телеканал "Мегаполис".

3 июня в окрестностях города действовал крупный ландшафтный пожар. Фотографии жители опубликовали в соцсетях.

Напомним, 4 июня власти автономного округа отчитались об отсутствии ландшафтных пожаров. Сообщалось, что в Югре действует 13 лесных пожаров на площади 10249,7 га, большая часть из которых локализована. На борьбу с огнем брошены местные силы, а также 50 десантников-пожарных из Карелии и Мурманской области, 50 пожарных десантной группы Федеральной Авиалесоохраны из Омской области.