05 Июня 2023
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Политика В России
Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Депутаты предложили ввести сертификат для новорожденного ребенка

ЛДПР разработала проект закона, которым предусматривается введение сертификатов для новорожденного ребенка.

Как сообщил в Telegram заместитель руководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов, предполагается, что он будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. "Коляска, кроватка, пеленальный столик, первые развивающие игрушки и прочее — на выбор родителей — забота государства с первых дней жизни младенца", — написал парламентарий.

Номинальная стоимость сертификата будет устанавливаться кабмином РФ ежегодно исходя из средних цен на отечественные товары для новорожденного.

Сведения о назначении и предоставлении сертификата будут размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Теги: дети, Госдума, законопроект


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