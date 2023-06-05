ФАС проверит наценки на молочную продукцию в 150%

Федеральная антимонопольная новость проверит магазины по факту завышения стоимости молочной продукции.

Просьба поступила от депутатов комитета Госдумы по аграрным вопросам. Как следует из обращения, в текущем году наблюдается снижение закупочных цен на 15–20% на сырое молоко. Как считают переработчики, это связано с уменьшением потребления.

При этом в торговых сетях сохраняются наценки от 40 до 70% и выше, а по высокомаржинальным видам товаров они достигают 100–150%. В результате цена на сырье падает, а для потребителя растет. В антимонопольной службе отметили, что по обращению парламентариев проводится работа, сообщают "Известия".

Напомним, в последнюю неделю мая годовая инфляция в России выросла до 2,41% год к году против 2,36% на позапрошлой неделе.