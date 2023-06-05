05 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Центробанк России допустил полный запрет рискованных схем ипотеки

Центробанк России допустил полный запрет рискованных схем ипотеки, если уже введенные ограничения не повлияют на рынок.

Об этом сказано в докладе регулятора. В банках считают, что такая мера позволит предотвратить перегрев рынка жилищного кредитования. Риелторы заявили о рисках: полный запрет может снизить темпы ввода недвижимости и лишить клиентов с невысокими доходами возможности ее приобрести. Эксперты говорят, что сферу альтернативного жилищного кредитования следует не ограничивать, а регулировать, сообщают "Известия".

Напомним, в России вырос средний срок погашения ипотеки – за год он увеличился на 15 месяцев. Теперь заемщики в среднем погашают ипотеку за 4,3 года.

Теги: ипотека, ЦБ РФ, жилье


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Ранее 30.05.2023 16:17 Мск В России вырос средний срок погашения ипотеки

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