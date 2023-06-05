05 Июня 2023
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Политика В бывшем СССР Украина
Фото: Накануне.RU

Минобороны: наблюдается масштабное наступление ВСУ в ДНР

Украинская армия начала крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении.

Как сообщает Минобороны России, было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона. Киев пытается прорвать оборону на наиболее уязвимом, как считает Украина, участке фронта.

Отмечается, что своих задач ВСУ не достигли. Потери со стороны украинских Вооруженных сил составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина.

Ранее в США заявили, что удовлетворили потребности Киева для осуществления наступления.

Теги: Минобороны, Украина, спецоперация


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Ранее 02.06.2023 19:18 Мск В США заявили, что удовлетворили все потребности Украины для проведения наступления

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