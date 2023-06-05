05 Июня 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме просят разблокировать Twitter

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков попросил Роскомнадзор рассмотреть возможность разблокировки соцсети Twitter в России.

Обращение направлено руководителю ведомства Андрею Липову. Парламентарий просит провести проверку фактов удаления Twitter "распространяемой с нарушением закона информации" и рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter на территории РФ, сообщают "Ведомости".

Депутат отмечает, что Twitter изменил политику по отношению к российским госорганам и журналистам. Теперь сервис перестал блокировать их аккаунты и понижать их в поисковой выдаче.

Роскомнадзор заблокировал Twitter в марте 2022 года по решению Генпрокуратуры.

Теги: Twitter, соцсети


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