В Госдуме просят разблокировать Twitter

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков попросил Роскомнадзор рассмотреть возможность разблокировки соцсети Twitter в России.

Обращение направлено руководителю ведомства Андрею Липову. Парламентарий просит провести проверку фактов удаления Twitter "распространяемой с нарушением закона информации" и рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter на территории РФ, сообщают "Ведомости".

Депутат отмечает, что Twitter изменил политику по отношению к российским госорганам и журналистам. Теперь сервис перестал блокировать их аккаунты и понижать их в поисковой выдаче.

Роскомнадзор заблокировал Twitter в марте 2022 года по решению Генпрокуратуры.