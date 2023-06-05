В Госдуме просят разблокировать Twitter
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков попросил Роскомнадзор рассмотреть возможность разблокировки соцсети Twitter в России.
Обращение направлено руководителю ведомства Андрею Липову. Парламентарий просит провести проверку фактов удаления Twitter "распространяемой с нарушением закона информации" и рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter на территории РФ, сообщают "Ведомости".
Депутат отмечает, что Twitter изменил политику по отношению к российским госорганам и журналистам. Теперь сервис перестал блокировать их аккаунты и понижать их в поисковой выдаче.
Роскомнадзор заблокировал Twitter в марте 2022 года по решению Генпрокуратуры.