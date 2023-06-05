"Единая Россия" ведет консультации в связи с высказываниями Затулина

В "Единой России" проводят консультации по поводу публичных высказываний члена фракции, первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина.

С ситуацией разбирается первый замруководителя фракции единороссов Вячеслав Макаров. Сам Затулин хоть и не является членом партии, но состоит в ее думской фракции. Не исключено, что его лишат поста первого зампреда комитета Госдумы и исключат из рядов думских единороссов. Претензии появились во время последнего обсуждения проекта закона о гражданстве, который вносил в декабре 2021 года российский президент. Затулин в апреле 2023 года выступал со своими поправками к инициативе и критиковал его итоговую версию.

Новый повод для обсуждения действий депутата оказался связан с военной операцией на Украине. 1 июня Затулин, выступая на форуме под названием "Какая Украина нам нужна?", заявил, что сейчас РФ находится в сложной ситуации, когда требуется "перевод не только промышленности, но и жизни на военные рельсы".

"Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните – денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день?" – задался вопросом парламентарий, сообщают "Ведомости".