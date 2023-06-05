Кадыров предложил направить чеченских военных в Белгородскую область

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил направить в Белгородскую область чеченские подразделения.

По его словам, они обладают необходимым антитеррористическим опытом. Это необходимо "чтобы ликвидировать бандгруппу на российской территории без последствий для мирного населения и инфраструктуры". Политик указал, что требуется особые знания и подготовка, а также антитеррористический опыт. "Такой подготовкой обладают чеченские бойцы, которые уже имеют опыт зачистки республики от бандподполья", — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что к таким подразделениям относятся полки и батальоны Росгвардии и полиции, в частности, Специальный полк республиканского МВД им. Ахмата Кадырова. В общей сложности количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур превышает 70 тыс. человек.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о готовности встретиться на пункте пропуска "Шебекино" с украинскими диверсантами ради спасения российских пленных.