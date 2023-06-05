Опрос: половина россиян удовлетворены собственным заработком

В России доля довольных своей зарплатой граждан увеличилась за два года более чем на 6 процентных пунктов до 50,6%.

Как говорится в исследовании Росстата по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного в 2022 году, в 2020 году общая оценка удовлетворенности составляла 44%. Наблюдения условий жизни россиян охватили 60 тыс. домохозяйств по всей стране.

Исследование предназначено "для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ", следует из методологии.

Чаще остальных довольны оплатой своего труда руководители организаций и органов власти (69,7%), а также специалисты высшего уровня квалификации (58,1%), сообщают "Ведомости".

Напомним, 53% работодателей в России планируют в текущем году увеличить зарплаты своих сотрудников.