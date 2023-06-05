"Автодор" доработал проект трассы из Поволжья на юг России

Перспективный проект скоростной автотрассы госкомпании "Автодор" "Юго-западная хорда" приобрел очертания.

Как сообщил первый заместитель председателя правления "Автодора" Игорь Коваль, после объединения с другим дорожным проектом – "Меридианом" – выделено в общей сложности четыре участка нового строительства протяженностью почти 2 тыс. км и стоимостью около 2,2 трлн руб.

Как ожидается, хорда соединит Самаро-Тольяттинскую агломерацию через Саратов и Волгоград с Краснодарским краем. Дорога пройдет по правому берегу Волги, ее протяженность составит около 1500 км. Не исключается ответвление от Волгограда в сторону Астрахани и к портам Каспийского моря - еще 500 км. Суммарно из этих 2000 км на новое строительство будет приходиться 1158 км дорог. Они обойдутся примерно в 1,2 трлн руб., сообщают "Ведомости".