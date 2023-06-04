05 Июня 2023
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Экономика В России За рубежом Москва
Фото: trud-ost.ru

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в день до конца декабря 2024. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кабмина.

По его словам, это является мерой предосторожности в координации со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которая ранее объявила о добровольном сокращении в апреле. Добровольное сокращение будет осуществляться по сравнению с требуемым уровнем производства, как было согласовано на 35-м совещании министров ОПЕК+ 4 июня 2023 года.

Напомним, в апреле на фоне снижения цен на нефть страны-экспортеры ОПЕК+ приняли решение о добровольном сокращении добычи "черного золота" до конца года: Россия и Саудовская Аравия как самые крупные добытчики уменьшат добычу на 500 тысяч баррелей в сутки каждая, Ирак — на 211 тыс. баррелей, ОАЭ — на 144 тыс. баррелей, Кувейт — 128 тыс. баррелей, Казахстан — 78 тыс., Алжир — 48 тыс. баррелей в сутки.

Теги: Александр Новак, Опек+, сокращение добычи нефти


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