Украинские диверсанты предложили губернатору Белгородской области встречу ради спасения пленных

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о готовности встретиться на пункте пропуска "Шебекино" с украинскими диверсантами ради спасения российских пленных, передает корреспондент Накануне.RU.

"Скорее всего, они их убили, как бы не тяжело мне это было говорить. Но если они живые, с 17:00 до 18:00, МАПП "Шебекино". Гарантирую безопасность", - заявил Гладков.

Он сообщил о заходе диверсионно-разведывательных групп в село Новая Таволжанка. Добавим также, что в одной из экстремистских групп появилось обращение к Гладкову с предложениями встретиться в храме в Новой Таволжанке и обсудить ситуацию в регионе. На видеозаписи были показаны пленные, которых обещали передать Гладкову во время встречи.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что сегодня подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ России пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку возле Новой Таволжанки в Белгородской области.

По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел.

О судьбе пленных в военном ведомстве не сообщили.