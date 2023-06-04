05 Июня 2023
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Армия и ВПК Центральный ФО Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Украинские диверсанты предложили губернатору Белгородской области встречу ради спасения пленных

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о готовности встретиться на пункте пропуска "Шебекино" с украинскими диверсантами ради спасения российских пленных, передает корреспондент Накануне.RU.

"Скорее всего, они их убили, как бы не тяжело мне это было говорить. Но если они живые, с 17:00 до 18:00, МАПП "Шебекино". Гарантирую безопасность", - заявил Гладков.

Он сообщил о заходе диверсионно-разведывательных групп в село Новая Таволжанка. Добавим также, что в одной из экстремистских групп появилось обращение к Гладкову с предложениями встретиться в храме в Новой Таволжанке и обсудить ситуацию в регионе. На видеозаписи были показаны пленные, которых обещали передать Гладкову во время встречи.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что сегодня подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ России пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку возле Новой Таволжанки в Белгородской области.

По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел.

О судьбе пленных в военном ведомстве не сообщили.

Теги: диверсанты, Вячеслав Гладков, Минобороны, пленные


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Ранее 04.06.2023 19:26 Мск Российские войска пресекли вылазку украинских диверсантов в Белгородской области

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