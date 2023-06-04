Российские войска пресекли вылазку украинских диверсантов в Белгородской области

Сегодня подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа и пограничной службы ФСБ России пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку возле Новой Таволжанки в Белгородской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел.

Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе был введен режим КТО. Боевики обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. 23 мая Минобороны РФ заявило, что украинские вооруженные подразделения "заблокированы и разгромлены". Глава региона сообщал о том, что в результате украинской атаки погиб один мирный житель, пострадали 13.

После этого издание Washington Post сообщило, что при попытке прорваться на территорию Белгородской области украинские диверсанты использовали оружие НАТО. В частности, в попытке прорыва использовались четыре бронированные машины, поставленные из США и Польши. Также у боевиков было стрелковое оружие бельгийского и чешского производства и как минимум один шведский гранатомет.

При этом Вашингтон продолжает заявлять, что не давал согласие Киеву на использование поставляемого оружия для атак на территорию России.