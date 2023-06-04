В Верхней Сысерти погиб бывший начальник свердловского УГИБДД

В поселке Верхняя Сысерть сегодня погиб бывший начальник свердловского УГИБДД, полковник полиции Юрий Демин. Во время ремонта в своем доме он упал со строительных лесов на уровне второго этажа. Получил травму, не совместимую с жизнью. Информация об этом опубликована в telegram-канале "Не для протокола".

Как сообщил Накануне.RU помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков, сегодня днем в правоохранительные органы поступила информация о гибели 62-летнего мужчины, произошедшей на одном из частных подворий в поселке Верхняя Сысерть.

"По данному факту следственным отделом по городу Сысерть СК России организовано проведение процессуальной проверки. Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила в результате несчастного случая при падении с высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время следователем СК осуществляется осмотр места происшествия. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию.

"С учетом современных технологий многие СМИ, узнав об этом ЧП, спрашивают у меня, не является ли эта новость информационной "уткой". К большому сожалению, это правда. Сигнал о трагедии поступил сегодня в 15.20 в дежурную часть полиции Сысерти от бригады "скорой помощи". Травма, полученная Юрием Алексеевичем, оказалась несовместимой с жизнью, несмотря на то, что врачи делали всё возможное, чтобы спасти его", - сообщил Горелых.

По поручению начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, от всего гарнизона, совета ветеранов и общественного совета, Валерий Горелых выразил соболезнования родным и близким Юрия Демина.

"Он всегда был принципиальным человеком в вопросах борьбы с преступностью и в вопросах защиты прав законопослушных участников дорожного движения. Вечная ему память" - отметил полковник Горелых.

Юрий Демин родился 11 апреля 1961 года в селе Сыда Красноярского края.

Областное управление ГИБДД полковник Демин возглавлял с апреля 2005 по апрель 2018 года. До этого руководил отделом ГИБДД Екатеринбурга. После завершения службы в МВД работал заместителем директора по режиму и охране УГМК, а затем трудился на "УЗТМ-Кортэкс".

За многолетнюю карьеру полицейского награжден большим количеством ведомственных наград, в том числе медаль "За безупречную службу" второй степени.