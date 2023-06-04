В сочинском аэропорту тягач протаранил самолет "Победы", выполняющий рейс до Екатеринбурга

В аэропорту Сочи тягач протаранил самолет Boeing 737 авиакомпании "Победа", который должен был вылететь в Екатеринбург. О происшествии сообщает telegram-канал "Авиаторщина", передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел сегодня ночью, во время посадки пассажиров. В лайнер врезался тягач, перевозящий багажные телеги. Пассажиры сообщают, что в этот момент они почувствовали резкий толчок. Позже экипаж им объяснил, что это сервисная служба аэропорта повредила самолет.

Из-за полученной пробоины авиакомпания отстранила этот борт от полетов и пересадила пассажиров на резервный борт.

Во время инцидента никто не пострадал.