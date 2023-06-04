Российские войска уничтожили цех по сборке украинских беспилотников в Днепропетровске

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск РФ в течение прошедших суток поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 73-х районах, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов.

В районах населенных пунктов Полтавка Запорожской области и Дзержинск Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады территориальной обороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, поражены пункты управления украинских войск в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики и города Сумы. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У" и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Врубовка, Лозовский, Кременная Луганской народной республики, Орлинское, Малый Кременчик, Володино Донецкой народной республики, Жовтневое Харьковской области, Новая Каховка, Любимовка, Андреевка Херсонской области, Работино Запорожской области, а также над акваторией Черного моря.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 432 самолета, 236 вертолетов, 4473 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9382 танка и других боевых бронированных машин, 1112 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4996 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10656 единиц специальной военной автомобильной техники.