04 Июня 2023
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Фото: скриншот с видео Минобороны РФ

Российские войска нанесли удар по объектам противника на военных аэродромах

Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новоселовское Луганской народной республики и Лиман Донецкой народной республики пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики, Макеевка, Площанка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

В районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа.

В течение суток на данном направлении уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ.

На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка.

В ходе боев за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко Донецкой народной республики, Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град".

В районах населенных пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Теги: спецоперация, ВСУ, военные аэродромы, Минобороны РФ, сводка


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