04 Июня 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югру на помощь с лесными пожарами прибывают огнеборцы из других регионов

Югра наращивает группировку сил для тушения лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в депнедра Югры.

В регион прибыли ещё 50 десантников-пожарных из Карелии и Мурманской области. В настоящий момент в автономном округе уже работают 50 пожарных десантной группы Федеральной Авиалесоохраны из Омской области.

Межрегиональные отряды помогают югорским парашютистам-пожарным ликвидировать лесные пожары в труднодоступной местности, куда наземную технику доставить невозможно.

Сегодня в Югре проводятся работы по тушению 13 лесных пожаров на площади 10249,7 га, большая часть из которых локализована: 10 лесных пожаров на общей площади 9925,4 га в Кондинском районе, четыре из которых на площади 6634,6 га локализованы.

По одному лесному пожару действует в Нижневартовском, Советском, Октябрьском районах.

Ландшафтные возгорания отсутствуют.

Теги: пожар, лесной пожар, пожарные, авиалесоохрана


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