Глава Крыма сообщил о ночной атаке беспилотников на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем telegram-канале о новых атаках украинских беспилотников на Крым, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что силами ПВО было сбито пять вражеских беспилотников. Еще четыре заглушили и посадили с помощью РЭБ.

Из-за одного упавшего беспилотника были выбиты стекла в трех домах и двух автомобилях в Джанкое. Один не взорвавшийся беспилотник был найден на территории частного домовладения. Перед его разминированием 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.

Погибших и пострадавших нет.