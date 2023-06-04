Пригожин сообщил, что ВСУ по-прежнему находятся в Бахмуте

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ якобы по-прежнему находится в Артемовске (украинское название Бахмут - примеч. ред.), передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам имеется информация, о том, что ВСУ выставили свои наблюдательные посты в садах, где ЧВК "Вагнер" каждый день несли потери, сдерживая позиции врага несмотря на то, что на этой территории трудно закрепиться.

"Если это так, то ждите следующих шагов", - заявил Пригожин.

Напомним, 20 мая глава ЧВК "Вагнер" заявил о полном взятии Бахмута. По его словам, удалось взять последний занятый украинцами район – многоэтажки так называемого "Самолета". Пригожин добавил, что с 25 мая ЧВК намерена вывести свои подразделения "на отдых и переподготовку". По состоянию на 2 июня 99% "вагнеровцев" покинули город, передав все позиции Минобороны РФ.