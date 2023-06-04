Под Тюменью столкнулись две "Тойоты". Погибли два человека

В Тюменской области на 123-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск под Заводоуковском произошло смертельное ДТП с участием двух "Тойот", сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции региона.

От удара машины разбросало по кюветам. Погибли 57-летний водитель и 47-летний пассажир автомобиля "Тойота Раум", оба местные жители. Ранен 62-летний водитель "Тойоты-Камри", житель Юргинского района Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются. По предварительной информации, автомобиль "Тойота Раум" при выполнении маневра разворота, не уступил дорогу автомобилю "Тойота Камри", в результате чего произошло столкновение.