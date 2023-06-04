Российские войска пресекли попытки украинских военных форсировать Днепр

Соединения группировки "Днепр" пресекли попытки украинских военных форсировать Днепр, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Также за сутки российскими войсками в островной зоне пресекались попытки выхода мелких групп противника к островам Великий и Бокаевский. Российскими бойцами было уничтожено 37 военных ВСУ, две лодки и два пикапа. Еще 23 боевика получили ранения.

СМИ сообщают, что ВСУ в настоящий момент пытается установить контроль над островами на реке. Предупреждения о подготовке ВСУ к форсированию Днепра звучали также от властей Херсонской и Запорожской областей. При этом, отмечается, что российская армия возвела мощные оборонительные сооружения на левом берегу реки, потому попытки ВСУ установить контроль, обречены на провал.