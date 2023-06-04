04 Июня 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: homepage.eircom.net

Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300

Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300, сообщает газета Hindustan Times.

Погибло не менее 294 человек, более тысячи человек пострадали. Больницы в городе, рядом с которым произошло ЧП, переполнены, в регион прибывают медики из других штатов. Состояние порядка 100 пациентов оценивается как критическое.

Как сообщало Накануне.RU, ЧП произошло на станции Баханага в районе Баласор, 2 июня. Два пассажирских экспресса – Coromandel и Bengaluru-Howrah – сошли с рельсов и врезались в товарный поезд. Пассажиры оказались в ловушке в перевернутых вагонах скоростных поездов.

Российский лидер Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями столкновения поездов.

В настоящий момент в Индии уже приступили к восстановительным работам.

Теги: поезда, крушение, столкновение, индия


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