В Челябинске на ребенка упала остановка

В Челябинске на восьмилетнего мальчика рухнула остановка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК России.

Инцидент произошел 2 июня, на остановке на ул. Рылеева. К счастью, серьезных травм ребенок не получил - отделался царапинами. Тем не менее, глава СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль и поручил главе регионального управления Петру Решетникову представить доклад о ходе проверочных мероприятий.

В настоящий момент следственными органами СУ СК России по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.