30 Июня 2023
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Политика
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В лесах Свердловской области с 1 июля снимают режим ЧС

Начиная с 1 июля в свердловских лесах перестает действовать режим ЧС. Соответствующий указ подписал глава Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.

"В соответствии с указом об отмене особого режима в лесах, структуры, входящие в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, переходят на штатный режим работы", - говорится в сообщении.

При этом особый противопожарный режим в регионе продолжит действовать до 6 июля. Посещение лесов также под запретом, за исключением природных парков со специально оборудованными маршрутами. В их числе "Оленьи ручьи", "Река Чусовая", "Бажовские места", заказник "Режевской" и лесопарки парки Екатеринбурга.

В лесах продолжает тлеть торфяник, на месте работают добровольцы. Напомним, что 1 июля в области объявлено штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с.

Теги: режим ЧС, лес


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