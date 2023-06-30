30 Июня 2023
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Фото: Reuters / Sergei Karpukhin

Bloomberg: Лисин перевел доли в НЛМК и ПГК с Кипра в Эмираты

Один из самых богатых россиян Владимир Лисин перевел свои доли в НЛМК и "Первой грузовой компании" (ПГК, оператор железнодорожных перевозок) из кипрских офшоров в компании, зарегистрированные в Абу-Даби, передает Bloomberg.

По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, состояние Лисина составляет около $23 млрд. Теперь его доли в российских компаниях принадлежат арабским Serenity II Holdings и Nebula II Holdings, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Большая часть состояния Лисина – это 79,3% акций Новолипецкого меткомбината. Согласно информации на сайте компании, по состоянию на декабрь 2022 года он владел акциями через кипрскую холдинговую компанию Fletcher Group Holdings.

Теги: владимир лисин, нлмк, офшор, абу-даби


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