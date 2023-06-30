30 Июня 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Вчетверо выросло количество жертв возгорания на газопроводе в Югре

В больнице умерли еще трое сотрудников "дочки" "Газпрома", пострадавших при взрыве на магистральном газопроводе в Югре.

"Один умер сразу на месте взрыва, пятерых госпитализировали, к сожалению, троих не удалось спасти", – сообщает источник портала Faktologia, знакомый с ситуацией.

Общее количество жертв взрыва выросло до четырех.

Напомним, 16 мая 2023 г. при проведении ремонтных работ на участке газопровода в Белоярском районе Югры произошло возгорание. В результате происшествия пострадали рабочие. Один из них погиб, пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Взрыв, пострадавшие, газопровод, уголовное дело


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