30 Июня 2023
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Происшествия Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тобольске воспитателю детского сада грозит срок за смерть подопечной

В Тобольске ушло в суд уголовное дело воспитателя детского сада, которому грозит срок за смерть маленькой девочки.

Следователи полагают, что девочка, оставшаяся без внимания воспитателя во время игры, погибла в детском домике-беседке. Дело расследовали по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", сообщает управление СКР по Тюменской области. Воспитателю грозит до трех лет колонии.

Как мы писали ранее, тело трехлетней девочки без признаков насильственной смерти обнаружено утром, 4 мая, во время прогулки, в детском игровом домике, расположенном на площадке. К расследованию обстоятельств гибели ребенка было приковано внимание главы СКР Александра Бастрыкина.

Теги: Девочка, ребенок, детский сад


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.05.2023 08:31 Мск Глава СКР взял на контроль дело о гибели девочки в детском саду в Тобольске
Ранее 04.05.2023 14:05 Мск В Тобольске в детском саду погибла трехлетняя девочка

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