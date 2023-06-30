Игорь Бабушкин: Астраханская область – один из ключевых транспортно-логистических узлов МТК "Север-Юг"

Когда речь идет о развитии Астраханской области - один из ключевых вопросов формирование модернизированного транспортно-логистического узла МТК «Север – Юг».

Губернатор Игорь Бабушкин накануне посвятил пост в своем телеграмм-канале разъяснению - почему это так важно для региона.

Глава региона подчеркивает, что международный транспортный коридор «Север – Юг» – это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до Индии, который проходит через Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмению. Его преимущество – сокращение расстояния и стоимости перевозок в два раза. Он востребован для поставок из Ирана, Индии, Бангладеша, Пакистана, Афганистана.

"Астраханская область – один из ключевых транспортно-логистических узлов МТК. Через нас проходит его транскаспийский маршрут, по которому Россия выходит на глобальные рынки. Значение МТК особо отметил Президент России Владимир Владимирович Путин на XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Он поставил задачу к 2025 году удвоить, а к 2030 – утроить грузопоток через «Север – Юг». Для развития МТК мы реконструируем пункт пропуска Караузек на границе с Казахстаном. А для наращивания грузооборота через море работаем и над увеличением пропускной способности Волго-Каспийского морского судоходного канала", - акцентирует глава Астраханской области.

Один из основных внешнеторговых партнеров Астраханской области – Иран. Около 90% всех грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, идут в этом направлении.

"Ведем переговоры с Туркменистаном о создании судоходной линии между нашими портами и строительстве в Астраханской области логистического центра. Уже сейчас мы готовы принять дополнительные объёмы грузов из Юго-Восточной и Центральной Азии и обеспечить их транспортировку по МТК.«Север – Юг» имеет все шансы стать основой экономического роста для России. Для нашего региона – это новые рабочие места, налоги и создание необходимой инфраструктуры", - резюмирует Игорь Бабушкин.