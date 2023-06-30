Мерзлякова: Муж опекунши Далера сегодня вылетает из зоны СВО. По прилету его ждет допрос

Статус супруга Вероники Наумовой, арестованной по обвинению в смерти 6-летнего Далера, в расследовании пока не утвержден. Его будут допрашивать в качестве мужа опекуна мальчика. Об этом Накануне.RU рассказала уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзякова.

По ее словам, мужчина официально не являлся опекуном ребенка, только мужем опекуна, которая скрывала смерть несовершеннолетнего несколько месяцев. Мерзлякова также сообщила, что дата прибытия участника СВО для дачи показаний сдвинулась - сегодня он только вылетает обратно в Екатеринбург.

Ранее о том, что мужчина не фигурирует в данном уголовном деле рассказывала и старший помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Виктория Гардабудских.

"В настоящее время обвинение предъявлено только женщине-опекуну, по поводу ее супруга в настоящее время сведений нет. Он к уголовной ответственности - на сегодняшний день - не привлекается", - добавила она.

Напомним, сегодня Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал Наумову до 26 августа. Ей предъявлены обвинения в истязании и убийстве малолетнего, а также махинациях с социальными выплатами. В СИЗО она отправилась под крики толпы. Вину женщина не признала и упирает на смерть ребенка в результате несчастного случая.

Родной отец Далера сейчас находится в колонии, 28 июля его могут выпустить по УДО. После этого он планировал забрать сына у опекунов, а сейчас будет просить выпустить его на два дня, чтобы посетить похороны ребенка.

В начале недели опекун 6-летнего Далера заявила, что мальчик сбежал из дома. Она утверждала, что у ребенка есть психические отклонения и он может не осознавать, что находится в опасности. Трое суток около полутора тысяч человек, включая сотрудников оперативных служб и волонтеров, искали ребенка по всему городу. Тело мальчика было найдено в сумке в гараже, который арендовала семья его опекунов. По предварительным данным, ребенок умер еще в декабре. Все это время опекун мальчика изображала, что он жив и невредим, получала социальные выплаты и обманывала окружающих. Накануне проверки служб опеки она заявила о пропаже ребенка.