30 Июня 2023
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Фото: kremlin.ru

Западные союзники Украины "обрабатывают" страны глобального Юга - источник

Западные союзники Украины уговаривают так называемые страны глобального Юга подготовить почву для переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта на условиях, близких Киеву. Об этом шла речь на недавней "тайной" встрече дипломатов обозначенных стран в Копенгагене. А информацией о происходившем на ней с Москвой поделились представители дружественных стран, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в Кремле.

Инсайдер считает, что эта встреча "явно была попыткой поработать со странами, которые занимают близкие к нам позиции по украинскому сюжету, попыткой обработать их". Собеседник агентства пояснил, что, в частности, имеет в виду представителей Бразилии, Индии и других стран, входящих в БРИКС.

Ранее немецкий телеканал ARD, ссылаясь на ту же встречу в Копенгагене, сообщал, что западные дипломаты лоббируют идею о начале официальных переговоров уже в июле этого года.

На официальном уровне пока и Киев, и Москва отрицают возможность переговоров при сохранении текущих позиций противника.

Теги: украина, переговоры, запад, брикс


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