30 Июня 2023
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Экономика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Решетников, Якушев и уральские губернаторы обсудили развитие туризма в округе

Не менее значимую роль в привлечении инвестиций в регионы играет и создание комфортных условий для развития промышленности. Одно из направлений – реинжиниринг правил промышленного строительства. Об этой инициативе, утвержденной Главой государства, Владимир Якушев и Максим Решетников говорили на встрече с бизнес-сообществом, которая прошла на площадке "ЗапСибНефтеХима". По словам полпреда, благодаря проделанной работе, сроки промышленного строительства сократились на 200 дней. Реализация инициативы Президента позволит еще сильнее уменьшить сроки стройки и обеспечит снижение затрат на нее.

Полномочный представитель президента Владимир Якушев и министр экономического развития России Максим Решетников в сопровождении глав Тюменской области Александра Моора и Ямала Дмитрия Артюхова посетили Тобольск. Участники поездки осмотрели производственные мощности предприятия "ЗапСибНефтехим" и построенный с привлечением федеральной поддержки отель "Миррос", пообщались с представителями бизнес-сообщества, познакомились с мастер-планом по созданию на территории города туристического кластера, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

Владимир Якушев также обсудил с главой Минэка и губернаторами регионов УрФО привлечение инвестиций в субъекты округа, в частности, за счет развития туристического потенциала. Одно из самых перспективных направлений наращивания инвестиций – это внутренний туризм, убежден Владимир Якушев.

"Нужно помнить, что внутренний туризм – не социальная сфера, а бизнес. И меры поддержки здесь нужны те, что имеют мультипликативный эффект на каждый вложенный рубль бюджетных средств", – подчеркнул полпред.

Владимир Якушев(2020)|Фото: Накануне.RU

По словам Решетникова, в прошлом году именно Урал обеспечил наибольший вклад (пятую часть) в общероссийскую динамику инвестиций. Прежде всего, за счет Югры и Ямала, которые обеспечили 10% всех российских инвестиций. При этом в номинальном выражении Урал нарастил инвестиции более чем на четверть к 2021 г., что стало рекордным показателем за последние 11 лет. Для растущего турпотока нужно наращивать номерной фонд, считает министр

"В рамках программы создания модульных гостиниц изначально были поддержаны 32 проекта на 1 тыс. номеров для Свердловской и Челябинской области", - сказал Решетников.

Максим Решетников(2022)|Фото: Накануне.RU

Благодаря решению президента о дополнительном финансировании на 11 млрд руб. появилась возможность поддержать еще 9 проектов на 230 номеров, охватив в том числе и Курганскую область. Помимо глэмпингов при поддержке Минэка в Уральском федеральном округе также возводятся современные отели и гостиницы. Участники рабочей поездки сегодня посетили один из таких объектов – отель "Миррос", первый отель в Тобольске в категории "четыре звезды".

Точки роста для реализации туристического потенциала есть и в других направлениях. Одно из них – развитие промышленного туризма. Этой темой сейчас активно занимается предприятие "ЗапСибНефтеХим". Экскурсия по предприятию "Путешествие в мир нефтехимии" включена в общероссийский онлайн-путеводитель "Все на завод". Программа рассчитана на людей разных возрастов – в том числе детей.

"Это прекрасное решение в плане ранней профориентации и привлечения молодых специалистов. Кроме того, такие экскурсии дают жителям страны представление о промышленных возможностях наших регионов. Это направление, разумеется, стоит развивать", – заметил Владимир Якушев.

Максим Решетников, Александр Моор(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Теги: Максим Решетников, Владимир Якушев, Александр Моор, Дмитрий Артюхов


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Ранее 30.06.2023 11:00 Мск Решетников летит в Тобольск ради туризма

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