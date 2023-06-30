Роспотребнадзор просит свердловчан не купаться в водоемах региона

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендуют воздержаться от купания в водоемах региона.

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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, ни одного санитарно-эпидемиологического заключения в сезон 2023 года выдано не было, следовательно, безопасных для купания водоемов на Среднем Урале нет. Также Роспотребнадзор ведет мониторинг качества воды в 126 контрольных точках 95 поверхностных водных объектов.

Так, с начала летнего сезона было отобрано и исследовано 140 проб воды на санитарно-химические показатели, 144 – на микробиологические и 124 – на паразитологические. В результате лабораторных исследований установлено, что 61,1% проб не соответствует нормативу по санитарно-химическим показателям, 25,7% – по микробиологическим и 9,7% – по паразитологическим.

Кроме этого, на пляжах области было отобрано и исследовано 19 проб почвы. Выяснилось, что 15,8% из них не отвечали требованиям безопасности.

Напомним, ранее в свердловском МЧС предупредили об опасности купания на "диких" пляжах.