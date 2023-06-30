В Тюменской области отменен режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об отмене режима повышенной готовности, который ввели 17 марта 2020 г. из-за коронавируса.

"Благодарю всех земляков за сплоченность в борьбе с пандемией. Особое спасибо – медикам, волонтерам, сотрудникам управления Роспотребнадзора и каждому жителю области, кто ответственно отнесся к своему здоровью. Мы были вместе. Мы выстояли", - написал Моор в своем telegram-канале.

Напомним, последний раз решение продлить режим повышенной готовности региональный оперативный штаб принял 31 марта, тогда ограничения продлили на три месяца. Руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо отметила тогда, что в марте отмечался рост заболеваемости COVID-19 на 20% по отношению к февралю. При этом за неделю с 20 по 26 марта отмечено снижение заболеваемости на 17% по отношению к предыдущей неделе". Недельный показатель заболеваемости составляет 125,4 на 100 тысяч населения, что соответствует высокому уровню активности эпидемического процесса. Сделано вакцинаций против коронавируса 1 млн 466 тыс. 316, полным курсом - 1 млн 189 тыс. 216. У 99,8% заболевших новой коронавирусной инфекцией в марте болезнь протекала в легкой форме.