В интернете начали продавать игрушечного Рамзана Кадырова

На китайских маркетплейсах появится игрушечный Рамзан Кадыров. Фигурку главы Чечни в масштабе 1:6 можно приобрести по предзаказу примерно за 12 тыс. руб., отмечает РИА Новости.

Фото фигурки с комплектом съемных рук (изображают разные жесты), золотым и обычным пистолетом и берцами опубликовал в соцсетях министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

"Рамзан Ахматович Кадыров пользуется такой широкой популярностью в Китае, что даже детские игрушки в этой стране создают по его образу! Рамзана Ахматовича во всем мире знают как борца за справедливость с несгибаемым характером. Наш Национальный Лидер давно стал примером доблести и мужества. Он занимает особое место в сердцах детей и взрослых", - считает министр.