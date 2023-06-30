ВС РФ ударили "Искандером" по позициям ВСУ в районе Антоновского моста

Российские военные ударили по скоплению ВСУ для зачистки местности у Антоновского моста, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Сегодня нанесен удар ракетой комплекса "Искандер", - написал он в Telegram-канале.

По его данным, 30 украинских военных уничтожены, около десяти ранены.

Сальдо добавил, что остатки группировки прячутся "по обе стороны от моста по дачам". По ним эффективно работает артиллерия, затем будет проведена окончательная зачистка.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ не создавали плацдармов у Антоновского моста под Херсоном и "никакого наступательного потенциала у противника" в этом районе нет. Он добавил, что на правом берегу Днепра был "уничтожен отряд противника, готовившийся к переправе, а также три артиллерийские позиции, с которых велся обстрел левого берега".