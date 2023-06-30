Директор челябинского парка получил предостережения из-за нарушений при эксплуатации "Колеса обозрения"

В Челябинске прокуратура выявила нарушения правил безопасной эксплуатации аттракциона "Колесо обозрения" в парке Гагарина, где люди застряли в кабинках на высоте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 24 июня. На момент остановки работы аттракциона в кабинках находились 13 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Их эвакуировали с аттракциона.

Прокуратура установила, что по вине оператора-посадчика произошла внештатная ситуация, пустая кабина перевернулась и работа аттракциона была экстренно остановлена. Директору внесено представление с требованием устранить нарушения, а также объявлено предупреждение о недопустимости нарушений законодательства о безопасности эксплуатации аттракционов.