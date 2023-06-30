30 Июня 2023
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Политика Тюменская область
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Решетникову в Тобольске показали "ЗапСибНефтехим" и отель

Министр экономического развития России Максим Решетников посетил тобольское предприятие СИБУРа "ЗапСибНефтехим" – крупнейший нефтегазохимический комплекс страны, производящий 2,5 млн т полимеров в год.

Вместе с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Тюменской области Александром Моором Решетников осмотрел установки по производству полиэтилена и полипропилена; печи пиролиза; логистическую платформу, где хранится и отгружается конечная продукция; центральную операторную, откуда ведется управление производственным процессом, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Центральной операторной делегации презентовали используемые на "ЗапСибНефтехиме" цифровые инструменты и сервисы. Более 80% производственных процессов на предприятии автоматизированы и снабжены цифровыми помощниками, а эффективно вести режим операторам помогает система ЭКОНС – собственная разработка СИБУРа. Максим Решетников обсудил с представителями компании ассортимент выпускаемых предприятием марок полимеров, который исчисляется десятками, обеспечение безопасности на производстве и комфортных условий для работы сотрудников.

Максим Решетников, Александр Моор(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Также Решетников, Якушев и Моор осмотрел отель "МИРРОС Тобольск". Проект строительства реализован при федеральной поддержке на развитие туристической инфраструктуры (льготный кредит), а также благодаря Фонду "Инвестиционное агентство Тюменской области" (целевой заем).

Теги: Максим Решетников, Владимир Якушев, Александр Моор, Тобольск


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Развитие сюжета:

Ранее 30.06.2023 15:50 Мск Решетников, Якушев и уральские губернаторы обсудили развитие туризма в округе

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.06.2023 11:00 Мск Решетников летит в Тобольск ради туризма

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