Решетникову в Тобольске показали "ЗапСибНефтехим" и отель

Министр экономического развития России Максим Решетников посетил тобольское предприятие СИБУРа "ЗапСибНефтехим" – крупнейший нефтегазохимический комплекс страны, производящий 2,5 млн т полимеров в год.

Вместе с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Тюменской области Александром Моором Решетников осмотрел установки по производству полиэтилена и полипропилена; печи пиролиза; логистическую платформу, где хранится и отгружается конечная продукция; центральную операторную, откуда ведется управление производственным процессом, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Центральной операторной делегации презентовали используемые на "ЗапСибНефтехиме" цифровые инструменты и сервисы. Более 80% производственных процессов на предприятии автоматизированы и снабжены цифровыми помощниками, а эффективно вести режим операторам помогает система ЭКОНС – собственная разработка СИБУРа. Максим Решетников обсудил с представителями компании ассортимент выпускаемых предприятием марок полимеров, который исчисляется десятками, обеспечение безопасности на производстве и комфортных условий для работы сотрудников.

Также Решетников, Якушев и Моор осмотрел отель "МИРРОС Тобольск". Проект строительства реализован при федеральной поддержке на развитие туристической инфраструктуры (льготный кредит), а также благодаря Фонду "Инвестиционное агентство Тюменской области" (целевой заем).