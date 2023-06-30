Сын Михаила Ефремова выпал из окна и получил тяжелые травмы

31-летний сын актера Михаила Ефремова Николай (тоже актер) находится в коме на искусственной вентиляции легких после падения с третьего этажа. Его состояние оценивается как крайне тяжелое, сообщают СМИ.

Ефремову-младшему уже провели две операции: установили аппарат наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии. Известно, что от полученных травм у актера началось сильное кровотечение.

В отделение мужчина поступил как неизвестный, так как документов у него при себе не было. Врачи говорят, что если Николай выживет, то его ждёт очень тяжёлая реабилитация. Высока вероятность того, что он останется инвалидом из-за перелома таза, передает Telegram-канал Mash.

По поводу причин произошедшего версии расходятся. По одним данным, в анализах Ефремова не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков, а сам он, якобы, успел сообщить, что выпал случайно. Baza сообщает, что очевидцы говорили о неадекватном состоянии мужчины, рядом с которым на улице нашли сковородку.

По словам соседей, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку.