Песков: Посольство выяснит обстоятельства задержания российского хоккеиста в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает детальной информацией по поводу задержания в Польше российского хоккеиста, обвиняемого в шпионаже.

"Уверен, что поcольcтво это вcе будет cейчаc выяcнять, какие-то подробноcти мы получим", - цитирует Пескова ТАСС.

При этом он заметил, что российским дипломатам непросто работать в польской столице в связи с "cовершенно оголтелой руcофобcкой позицией польcких влаcтей".

Mash сообщает, что задержанным, вероятно, является 20-летний защитник клуба UKS Zagłębie Sosnowiec Максим Сергеев.

Издание Wyborcza сообщает, что речь идет о 28-летнем россиянине Максиме С., а Генеральный прокурор страны Збигнев Зебро не стал называть имени задержанного, отметив только, что он "был игроком хоккейного клуба первой лиги".