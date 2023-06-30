Приемный отец Далера пока в деле не фигурирует, - прокуратура

Приемный отец маленького Далера пока не фигурирует в деле о его убийстве. Об этом рассказала старший помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Виктория Гардабудских после заседания суда об избрании меры пресечения для опекуна ребенка Вероники Наумовой.

Опекун ребенка находится в зоне СВО и не фигурирует в материалах дела, заявила представитель прокуратуры. "В настоящее время обвинение предъявлено только женщине-опекуну, по поводу ее супруга в настоящее время сведений нет. Он к уголовной ответственности - на сегодняшний день - не привлекается", - подчеркнула Гардабудских.

По ее словам, Наумовой избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы, поскольку у следствия были основания считать, что она может скрыться или оказать давление на несовершеннолетних свидетелей.

Напомним, суд арестовал Наумову до 26 августа. Ей предъявлены обвинения в истязании и убийстве малолетнего, а также махинациях с социальными выплатами.

Вину она не признала и упирает на смерть ребенка в результате несчастного случая.

В начале недели опекун 6-летнего Далера заявила, что мальчик сбежал из дома. Она утверждала, что у ребенка есть психические отклонения и он может не осознавать, что находится в опасности. Трое суток около полутора тысяч человек, включая сотрудников оперативных служб и волонтеров, искали ребенка по всему городу. Тело мальчика было найдено в сумке в гараже, который арендовала семья его опекунов. По предварительным данным, ребенок умер еще в декабре. Все это время опекун мальчика изображала, что он жив и невредим, получала социальные выплаты и обманывала окружающих. Накануне проверки служб опеки она заявила о пропаже ребенка.