30 Июня 2023
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Образование В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В ДНР понизили зарплату преподавателей вузов до 30%

В вузах ДНР преподаватели получили за май существенно сниженную зарплату - до 30%. Это произошло после перехода вузов в федеральное подчинение. Об этом Накануне.RU сообщил источник в Донецком национальном техническом университете.

Недавно вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил об увеличении оплаты труда профессорско-преподавательского состава вузов в новых регионах РФ на 20%. По его словам, в текущем году уровень заработной платы составит от 55 до 80 тысяч рублей.

С января в ДНР действительно зарплата повысилась, хотя и не на 20%, как заявляла в начале года вице-премьер Татьяна Голикова, и выплачивалась она с задержками. Однако за май преподаватели получили "обухом по голове" - сильное снижение зарплат.

По новым правилам, все надбавки за ученую степень и ученое звание отменены, а они составляли доплаты до 25% за степень и до 33% за звание. Также в два раза снижена максимальная доплата за выслугу лет - с 30% до 15%. Если прежде доплаты к окладу профессорско-преподавательского состава доходили до 60-70% у доцентов и до 80-90% у профессоров, то теперь они полностью отменены. Остался только оклад и небольшая надбавка на выслугу лет. С мая оклад был повышен на 15%, но отмена всех прочих надбавок привела к снижению зарплаты примерно на 20% у доцентов и 30% у профессоров.

Как ни странно, но в наиболее выгодном положении оказались молодые ассистенты, у которых не было никаких надбавок. Их зарплата выросла на 15%. У доцентов и профессоров она сильно снизилась.

Новая методика оплаты труда являются мощным демотивирующим фактором для соискания ученой степени, получения ученых званий и притока молодых кадров. "Чистая" зарплата профессоров в ДонНТУ снизилась примерно до 50 тысяч, доцентов - до 40 тысяч. А так как большинство преподавателей работают намного меньше, чем на ставку, то и итоговые суммы получаются намного меньше - 20-30 тысяч.

Фактически зарплату преподавателей вернули к уровню начала 2022 года, притом что с января в ДНР на 20% подняли тарифы на услуги ЖКХ, а инфляция в 2022 году, согласно Госстату ДНР, составила 23%, а за пять месяцев 2023 года - еще 5%.

Сегодня Чернышенко заявил, что зарплаты сотрудникам вузов в новых регионах выплачиваются стабильно. Об их размере он ничего не сказал. Этот факт также не освещается в СМИ.

Теги: ДНР, вуз, преподаватели, зарплата


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