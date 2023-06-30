30 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский "Урал" отдал в аренду двух футболистов

Два футболиста екатеринбургского "Урала" предстоящий сезон проведут в аренде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, защитник Алексей Герасимов отправляется в аренду в нижнекамский "Нефтехимик". В прошлом сезоне Алексей отыграл в составе "Урала" 10 матчей, а зимой был арендован "КАМАЗом" из Набережных Челнов. В весенней части Первой лиги Герасимов провел 12 матчей.

Кроме него в аренду отправился полузащитник Роман Емельянов, который продолжит играть в ярославском "Шиннике". Прошлый сезон футболист также провел за "Шинник", который занял в Первой лиге седьмое место. В активе Романа 22 матча в чемпионате и одна игра в Кубке России.

Напомним, недавно ФК "Урал" объявил о переходе в команду двух футболистов – португальского защитника Кики и полузащитника молодежной сборной России Игоря Дмитриева.

Теги: Урал, футболисты, аренда


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