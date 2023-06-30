Причину смерти маленького Далера установят в течение месяца

Причину смерти 6-летнего Далера установят в течение месяца. Такой временной отрезок назвала старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району свердловского СУ СКР Евгения Дидык. Следователь ответила на вопросы журналистов после завершения заседания суда по избранию меры пресечения для опекуна мальчика Вероники Наумовой, которую обвиняют в истязаниях и убийстве ребенка.

По словам следователя, экспертизы займут около месяца, по их завершению можно будет говорить, была ли смерть ребенка несчастным случаем, как утверждает опекун, или убийством.

Напомним, Наумову отправили под арест до 26 августа. Вину она не признала и упирает на смерть ребенка в результате несчастного случая.

В начале недели опекун 6-летнего Далера заявила, что мальчик сбежал из дома. Она утверждала, что у мальчика есть психические отклонения и он может не осознавать, что находится в опасности. Трое суток около полутора тысяч человек, включая сотрудников оперативных служб и волонтеров, искали ребенка по всему городу. Тело мальчика было найдено , в сумке в гараже, который арендовала семья его опекунов. По предварительным данным, ребенок умер еще в декабре. Все это время опекун мальчика изображала, что он жив и невредим, получала социальные выплаты и обманывала окружающих. Накануне проверки служб опеки она заявила о пропаже ребенка.