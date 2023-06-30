Долги россиян по ипотеке достигли рекордных размеров – ЦБ

Россияне все больше влезают в "кредитную удавку". В минувшем мае долги граждан по ипотечным кредитам достигли рекордных 15,1 трлн руб., сообщили в Центральном банке России.

В целом долги россиян перед кредитными организациями к 1 мая составили 30,22 трлн руб., к 1 апреля эта сумма составляла 27,8 трлн руб.

Средняя задолженность на домохозяйство таким образом выросла до 509,6 тыс. руб., передают "Известия" со ссылкой на исследование ЦБ и данные Общероссийского народного фронта.