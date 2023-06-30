Бабушек и дедушек сирот отправят на "социальную экспертизу"?

Органы опеки в России фактически являются "вещью в себе". Как они работают, принимают решения и кому подчиняются, никто толком не знает. Вместе с тем им предоставляют новые полномочия по контролю над приемными семьями. Об этот заявил депутат Госдумы Николай Николаев после принятия спорного законопроекта.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении условий усыновления и опеки, внесенный к ноябре 2022 года Правительством. Близкие родственники ребенка, желающие взять его на воспитание, должны пройти обязательную подготовку. Также вводится запрет на усыновление сразу нескольких детей, если это не братья и сестры, и ряд других требований.

В кабмине отмечают некачественную подготовку потенциальных опекунов и попечителей, а также отсутствие мотивации у семей, принявших ребенка на воспитание. И вводят социально-психологическое обследование не только людей, которые хотят взять ребенка на воспитание, но и совместно проживающих с ними граждан. А органы опеки будут проверять условия жизни детей в приемных семьях и надзирать за ними.

Первый замминистра просвещения Александр Бугаев сказал, что найдена "взвешенная и консолидированная позиция". Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ко второму чтению подготовить поправки, которые позволят ближайшим родственникам детей-сирот в преимущественном порядке стать опекунами ребенка без дополнительных требований к жилищным условиям, обязательного психологического тестирования и прохождения подготовки к опекунству. Как будет на самом деле, неясно.

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что, несмотря на длительное время разработки законопроекта (около 5 лет), Правительство все равно допустило ряд ошибок. Прежде всего это требование обязательной подготовки. Для близких родственников преклонного возраста это трудновыполнимо и будет препятствием для приема ребенка в семью, о чем говорил в письме главе Правительства патриарха Кирилл. Также Правительство настаивает на требованиях к жилищу, хотя все знают, в каких условиях подчас приходится жить людям.

Накануне второго чтения вице-премьер Татьяна Голикова пообещала представить единые стандарты и требования к жилым помещениям лиц, желающих принять ребенка на воспитание в семью. Рассмотрение законопроекта во втором чтении зависит от содержания этих актов и их соответствия заверениям Правительства, подчеркивает Останина. Есть вопросы и по психологам - кто будет оценивать потенциальных усыновителей.

Депутат Николай Николаев говорит, что вообще служба опеки, в том виде, в котором она существует сейчас, - это прямой путь к умалению семьи как таковой.

"Один из серьезнейших вопросов - это подконтрольность, объективность и прозрачность опеки. Сейчас это "вещь в себе". Правды не добьешься. Кто у нас является главным попечителем в стране? К кому апеллировать в случае превышения полномочий работниками опеки? Идти в суд? Но чаще всего речь идет о семьях, которые, мягко говоря, не обладают большими знаниями в юриспруденции. Службе опеки нужна четкая вертикаль. Каждый, кто сталкивается с этой службой, должен понимать, к кому апеллировать, кто может объективно вмешаться в ситуацию с позиции вышестоящей инстанции для принятия оперативных решений. Только тогда эта служба станет прозрачной, в том числе и для общественного и депутатского контроля", - написал Николаев.

Очень спорна и "социально-психологическая экспертиза", которая становится разрешением или механизмом запрета на усыновление и попечение, в том числе родственниками сироты. Кто ее будет проводить? Какие к ним требования? Несут ли они какую-то ответственность? Все это - "серая зона". В Правительстве не смогли внятно ответить на эти вопросы, добавил депутат. Притом что психолог по сути становится тем человеком, который решает судьбу человека.

Как отмечает председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев, законопроект явно ювенальный. Он разрабатывался по поручению президента еще 2017 года, когда активно лоббировалась концепция "семейно-бытового насилия", а НКО публиковали "взятые с потолка" цифры детских смертей в семьях.

"На вопрос: есть ли в теме НКО?, ответ: 54 частные организации!.. Признались, что строят официальную службу по контролю над семьями. Пока приемными. Но никто не гарантирует, что эти принципы не распространятся на все остальные", - написал Парфентьев.

Общественная активистка Александр Машкова-Благих подчеркивает, что новость о смерти 6-летнего Далера из Екатеринбурга появилась очень вовремя - как раз накануне принятия этого законопроекта. Предлог для усиления контроля над семьями был безотказный.