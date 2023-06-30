В Челябинской области главу города будут судить за присвоение 250 тысяч рублей

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Катав-Ивановска, обвиняемого в присвоении денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в 2017-2020 гг. издавал распоряжения о выплате себе премий, достоверно зная, что премирование главы поселения нормативно-правовыми актами не предусмотрено.

В результате городской мэрии был причинен ущерб на сумму более 250 тыс. рублей. Прокурором предъявлено исковое заявление о возмещении суммы причиненного ущерба.