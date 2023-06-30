WSJ: Киев перестал посылать западные танки в атаку

Киев перестал посылать крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма российских позиций, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на слова бойцов ВСУ.

По данным издания, украинское командование приняло такое решение после жесткого сопротивления ВС России в начале июня.

Отмечается, что киевское командование решило наносить точечные удары.

13 июня в Минобороны России сообщили о появлении у российских солдат новых трофеев – танков Leopard и БМП Bradley. Техника ВСУ была захвачена на Запорожском направлении.

Ранее Германия признала, что не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный танк Leopard 2, но нарастит поставки отремонтированных Leopard 1 A5.