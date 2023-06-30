30 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Завод "Уральские локомотивы" построил полностью российский электропоезд "Ласточка"

СМИ сообщили, что завод "Уральские локомотивы" построил полностью российский электропоезд "Ласточка".

Об этом пишет РБК со ссылкой на первого заместителя гендиректора по технологической политике предприятия Виталия Брексона, который опубликовал фото поезда в соцсети "ВКонтакте".

Как пишет издание, новые составы начнут перевозить пассажиров до конца года. Разработчик пообещал установить в них USB-разъемы и крепления для самокатов.

Электропоезд ЭС104 "Ласточка-М"(2023)|Фото: Виталий Брексон / VK

Представитель "Синара – транспортные машины", куда входит завод "Уральские локомотивы", подтвердил РБК, что прототип нового российского электропоезда построен и начинаются его динамические испытания.

Что касается "Ласточек", они были построены на платформе немецкого электропоезда Siemens Desiro. В России с 2014 года их выпускает завод "Уральские локомотивы". Весной прошлого года компания Siemens объявила об уходе с российского рынка.

Теги: поезд, Ласточка, испытания


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